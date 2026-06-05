プロ野球 セ・パ交流戦は4日、6試合が行われました。西武は阪神に連勝。初回にネビン選手の犠牲フライで先制すると、4回には西川愛也選手のタイムリーで追加点を挙げます。先発の平良海馬投手は7回1失点の好投。9回は抑えの岩城颯空投手が1アウト満塁ピンチを招きますが1失点にとどめ、4-2で勝利しました。オリックスと対戦した巨人は1点を追う2回、キャベッジ選手がソロホームランを放ち、同点に追いつきます。先発の田中将大投手