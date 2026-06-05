起業家で経済エンターテインメント番組「REAL VALUE」CEOとして知られる溝口勇児氏（41）が4日夜、自身のXを更新。「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）に対し、ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）との「試合」を決定してよいかどうか、呼びかけた。堀江氏4日までにYouTubeチャンネル「REAL VALUE」に出演。動画内で14日に開催される、溝口氏がCOOを務める格闘イベントBreakingDown（ブレイキ