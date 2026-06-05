1歳半〜2歳ごろにやってくる、子どもの“イヤイヤ期”。成長の大切な一歩だと分かっていても、毎日のルーティンが進まなくなると、つい頭を抱えてしまう親御さんも多いでしょう。【写真】永谷園公式も反応！育児中の共感集めた投稿Xユーザー・冬晴るる2y7mさん（@My_Dear_love_11）も、そのひとり。2歳になった息子さんがごはんを食べず、困っていたところ、まるで救世主のような“マダム”からのアドバイスに助けられたエピソード