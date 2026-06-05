4日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した五十嵐亮太氏が、日本ハムに敗れた広島について言及した。広島は先発・森翔平が6回1失点とゲームを作るも、2−2の12回にリリーフ陣が3点を失い2−5で敗戦。これで広島は交流戦1勝7敗。疲れの残る4時間51分のゲームとなった。五十嵐氏は「先発ピッチャー陣が苦しい中でゲームを作る。広島としては、こういったゲームをモノにしたかったんですよね」とポツリ