“純烈の弟分”モナキの初ラジオ番組『ラジオやで☆モナキやねん☆しらんけど』（TBSラジオ）が、7月4日（土）の5時5分からレギュラー放送される。【写真】先月末に発表された、モナキ初の冠特番■「4人の掛け合いをしっかり届けたい」モナキは、純烈・酒井一圭プロデュースの「セカンドチャンスオーディション」の応募者1000人の中から選ばれた、じん、おヨネ、ケンケン、サカイJr.で構成された4人組グループ。デビュー前から