北中米ワールドカップに挑む日本代表は現地６月３日、事前キャンプ地であるメキシコのモンテレイで始動。初日のトレーニングを実施した。この日の練習には、アメリカの大手スポーツメディア『FOX SPORTS』のクルーやメキシコメディアの記者など、約40人の海外メディア関係者が取材に詰めかけていた。正直、これほど多いとは驚きだ。そのなかの一人、『AS』紙メキシコ版のジャヒール・カルデナス記者に、日本代表の印象につい