千歳市の住宅街で男女あわせて３人が包丁で刺されるなどし、女性１人が死亡しました。警察は、殺人未遂の疑いでインドネシア国籍の男を現行犯逮捕しました。（松田大佑カメラマン）「現場のアパート前では警察官が遺留品などを詳しく調べています。中には刃物のようなものもみられます」殺人未遂の疑いで逮捕されたのはインドネシア国籍のマハムディ・アグン・ラクサナ・アジ容疑者２７歳です。きのう午後９時すぎ千歳市信濃