J2新潟は6日にホームでプレーオフラウンド第2戦となる札幌戦に臨む。今季リーグパス総数2位の札幌に対して、得意のボール奪取を狙うMF大西悠介（25）は「回数が多ければ多いほどチームのペースは良くなる。回数を増やしていきたい」と意気込んだ。7・8位決定戦となる今季最終戦。ボールを保持するスタイルの相手はむしろ歓迎だ。チームのインターセプト数は同ラウンド初戦の鹿児島戦を含め、リーグ3位タイの37回。そのうち10回