お笑いコンビ、キングコングの西野亮廣（45）が4日夜、Xを更新。相方の「カジサック」こと相方梶原雄太（45）に対し「ぜってぇに許さねー」と通達した。西野は4日、Xに長文で自身の思いをつづった。西野は「仕事上の失敗なんて、どうでもいい。挑戦した結果を責め始めたら、そのチームは終わる。人は罰を避けるように行動する。失敗が罰せられる環境では、誰も挑戦しなくなる。前例のある仕事しかしなくなる。無難な選択しかしなく