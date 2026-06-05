衆議院の議員定数削減をめぐり、自民党の鈴木幹事長は、比例代表のみの削減で意見集約するよう高市総理から指示されたことを明らかにしました。自民党・鈴木幹事長：削減は比例代表をもって行うよう、党内の意見をまとめてほしいとの意向でございました。鈴木氏は、高市総理との会談で受けた指示を党の会合で明かし、「比例45議席削減」の議論を求めました。議員からは「地方の選挙区の削減は厳しい」と容認する意見が出た一方、与