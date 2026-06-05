歌手の小林旭さん（87）が4日、都内で『小林旭コンサート永久不滅のマイトガイ』を開催。その直前に、報道陣に向けリハーサルの様子が公開され、記者会見が行われました。小林さんは、力強い歌声を披露するも、年齢に伴う体調の変化を明かしました。■“支えてくれないとやっていけない仕事”2026年に日活デビュー70周年を迎え、同年11月に88歳の米寿を迎える小林さんは、2026年3月から89歳になる2027年11月までの期間で“八十八