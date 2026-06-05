4月1日から活動を再開している女優の広末涼子（45）が4日、自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。広末は、赤いノースリーブのドレス姿で、自身のモノマネをするお笑いタレント沙羅（43）とのツーショットをアップ。「モノマネしてくださいました」と喜ぶと、「久しぶりにお会いできて、嬉しかったです。沙羅さん、ありがとう」と感謝した。さらに、自身のモノマネをする沙羅を向き、表情を崩して笑う別ショットも公開した