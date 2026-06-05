俳優・神尾楓珠が雰囲気ガラリな姿を見せた。マネジャー公式インスタグラムが５日までに更新。「映画『＃キングダム魂の決戦』ワールドプレミアありがとうございました！会場にお越しの皆様も生配信見ていただいた皆様もありがとうございました！」とつづり、２日に東京・江東区の有明アリーナで映画「キングダム魂の決戦」（佐藤信介監督、７月１７公開）のワールドプレミアに出席したことを伝えた。同作では、主人公・