◆男子プロゴルフツアーメジャー第２戦ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯第１日（４日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４３１ヤード、パー７０）愛知県出身の２２歳ルーキー、小田祥平（前田道路）が５バーディー、１ボギーで４アンダーの６６をマークし、自己最高の２位と好発進した。首位と１打差。小田は４番でグリーン手前１６ヤード、１０番は左手前１３ヤードから２度のチップインバーディー。１１番は１・５メートル