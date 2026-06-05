『週刊プレイボーイ』24＆25号は6月1日に発売！ アイドルグループ「#Mooove!」の赤色担当・赤間四季が、6月1日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』24＆25号に登場！ 赤間四季 ©U-YA／集英社 【プロフィール】赤間四季（あかま・しき）１月30日生まれ広島県出身血液型＝A型身長158㎝趣味＝読書、おいしいものを食べること特技＝バトントワリング、柔軟