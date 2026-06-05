らいむたそが、待望のイメージDVD『らいむたそ リリック』（竹書房）を5月29日にリリースする。 今作では、彼女の抜群のプロポーションを活かした露出度の高い衣装が次々と登場。バストの美しい形がはっきりと分かる大胆なカットも多く、彼女の持つ天性の魅力が余すところなく収められた。 らいむたそ ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD. らいむたそ ©2026