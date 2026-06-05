日本で長く影響力を持ってきた「丙午（ひのえうま）生まれの女は男を食い殺す」という迷信に従って「今年は女の子を産まないようにしよう」と考える人は、もはや少ないでしょう。【写真を見る】「えっ… 人口減りすぎじゃない?！」“迷信”で減った出生数に驚愕！しかし、明治の丙午に生まれた女性の多くは結婚を敬遠され、酒井順子さんの著書『ひのえうまに生まれて 300年の呪いを解く』（新潮社）によれば、満州へ移民する