「おっさんもきれいになろう」キャンペーンかつてイラストレーターのみうらじゅん氏は、もらってうれしくない土産物を「いやげもの」と命名した。お土産に限らず、プレゼントはセンスが問われるとはよく言われるところ。就任してまだ半年余りの高市早苗首相のプレゼントもまた物議を醸すことが少なくない。【写真を見る】高市首相が海外のＶＩＰに渡した「日本の人気バンド」のプレゼント首相を表敬訪問したロックバンド、デ