2026年4月、日本経済に衝撃が走りました。ユニクロを運営するファーストリテイリングの時価総額が24兆円を突破し、トヨタ自動車、三菱UFJフィナンシャル・グループに次ぐ日本企業第3位へと躍進したのです。名だたる巨大企業を抑え、なぜアパレル企業がここまでの成長を遂げられたのでしょうか。その背景には、単なる「安さ」ではない、世界的なトレンドの変化と日本独自の「磨き上げる文化」がありました。ユニクロが世界で支持さ