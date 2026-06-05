主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。本日6月5日（金）、同ドラマの第7話が放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り絶望しながらも、愛する息子の未来を守るため復讐に突き進んでいく姿を描く同ドラマ。悲劇の多重奏に見舞われたサレ夫・高坂葵（白洲）と、やりたい放題のシタ妻・美月（桜井）