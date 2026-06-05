開催：2026.6.5 会場：アメリカンファミリー・フィールド 結果：[ブリュワーズ] 9 - 12 [ジャイアンツ] MLBの試合が5日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとジャイアンツが対戦した。 ブリュワーズの先発投手はコールマン・クロー、対するジャイアンツの先発投手はエイドリアン・ハウザーで試合は開始した。 1回表、1番 ケイシー