バーニーズ ジャパンが、ラグジュアリーブランドを中心としたヴィンテージ・ユーズドアイテムを販売する新コンセプトストア「チェルシー ヴィンテージ ルーム（CHELSEA VINTAGE ROOM）」を出店する。「バーニーズ ニューヨーク（BARNEYS NEW YORK）」銀座本店のある交詢ビル3階にオープンし、営業開始日は6月5日。内覧会にはペニー・ルオ（Penny Luo）代表取締役社長が登壇し、立ち上げの背景やセレクトのこだわりについて語った