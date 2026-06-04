「アディダス オリジナルス（adidas Originals）」が、FIFAワールドカップ2026に向け、「ウィリー・チャバリア（WILLY CHAVARRIA）」とコラボレーションした「コミエンサ・コン・エル・スエニョ（Comienza Con El Sueño）」 コレクション6月10日に発売する。アディダスオリジナルスフラッグシップストア原宿、アディダスオリジナルスショップ銀座、アディダス公式オンラインストア、CONFIRMEDアプリ、アディダス アプリ、ヌ