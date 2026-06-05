ファイターズスポーツ＆エンターテイメントは、道立の「北海きたえーる」か「真駒内公園」の管理運営に名乗りを上げました。道の財政負担をゼロに近づけたいとしています。ファイターズスポーツ＆エンターテイメントは６月４日に会見を開き、「ある取り組み」に意欲を示しました。（ファイターズスポーツ＆エンターテイメント伊藤直也執行役員）「北海道の皆さまが