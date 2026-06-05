7月8日（水）スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ（毎週水曜よる10時放送）「ファーストクライ 母子救命救急班」。本作の舞台は、日本屈指のセレブ病院。そこで秘密裏に結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と“新たな命”を守り抜くために奮闘する。主演の比嘉愛未、産婦人科専攻医役の松島聡に続き、セレブ病院のコンシェルジュ・成宮忍（なりみや・しのぶ）役として前田敦子の出演が決定！ドラマや映画、舞台など幅