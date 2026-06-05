きのう夜、札幌市清田区の住宅街で平屋建ての住宅が燃える火事があり、火は通報からおよそ４時間後に消し止められました。住宅街に立ちのぼる白煙。火事があったのは、札幌市清田区平岡２条４丁目の平屋建ての住宅です。きのう午後９時すぎ近くに住む人から「建物から火が出ている」と消防に通報がありました。消防によりますと火は通報からおよそ４時間後に消し止められましたが、８０平方メートルを焼損したということです