きょう6月5日（金）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「沸騰ワード10 2時間SP」。カニを愛してやまない“カニ俳優”吉沢亮は、まだ見ぬカニ料理を求めて、カニ大国である韓国へ弾丸旅！今後、食べられなくなるかもしれない“幻のカニ料理”にたどり着くことはできるのか？井桁弘恵は得意の“コスパ旅”へ。今回はコスパ旅の定番・アジアを離れ、南米・ペルーの世界遺産「マチュピチュ」を目指す。5泊7日で予算はわずか片道10万円台と