来日中のエジプトのバデル・アブデルアティ外相が４日、東京都内の日本外国特派員協会で記者会見した。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉について、「単独で調停できる国はない。我々は協力し合う必要がある」と述べ、早期合意を働きかける多国間協力の重要性を強調した。アブデルアティ氏は米イランやイスラエルの軍事行動が中東の不安定化をもたらしているとの見方を示し、「軍事的な解決策は事態を複雑にし、逆に現地の状