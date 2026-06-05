ＢＳテレ東 2026年7月8日(水) 深夜24時スタート！ 私の秘密は、匂いで他人の心を読めること・・・ W主演 ゆいかれん ＆ 藤林泰也匂いで他人の心を読める特殊な能力を持つ読心女子と、クールなのに頭の中でヒロインとの妄想が止まらない同期の恋愛模様を描く胸キュンオフィスラブストーリーを実写ドラマ化!!! ＢＳテレ東では、2026年7月8日(水)から、「ドライな同期の溺愛