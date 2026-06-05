前田敦子が、7月8日スタートの比嘉愛未主演ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』（日本テレビ系／毎週水曜22時）に出演することが発表された。セレブ病院で妊婦と向き合うミステリアスなコンシェルジュを演じる。【写真】timelesz松島聡、『ファーストクライ』で医療ドラマ初挑戦本作は、華やかなセレブ病院の裏側で、新たな命を守り抜く母子救命救急班の奮闘を描く、メディカル・エンターテインメント。この度本作に