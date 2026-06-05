7月スタートの蒼井優主演ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』（TBS系／毎週金曜22時）の追加キャストとして、夏帆の出演が発表された。夫と5歳の息子と幸せに暮らす天真らんまんな主婦を演じる。【写真】蒼井優、7月期ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』18年ぶりに地上波連ドラ主演本作は、とある事故に巻き込まれた二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く、“喪失”と“再生”の物語。脚本家・生方美久による完全オリジナルストーリーで、演