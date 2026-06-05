7月3日公開の映画『トイ・ストーリー５』より、カウガール人形・ジェシーの思いに心を動かされる、感動の日本版予告が解禁された。【動画】感動の『トイ・ストーリー５』日本版予告世界初の長編フルCGアニメーションとして誕生した『トイ・ストーリー』（1995）。30年を迎えたシリーズ最新作では、現代の子どもたちも夢中になっている＜ハイテクおもちゃ＞が登場し、ウッディとバズが再び手を取り“デジタル”という史上最大の