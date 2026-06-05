碧依ぺきの同名漫画を、ゆいかれんと藤林泰也をダブル主演に迎えて実写ドラマ化した『ドライな同期の溺愛癖』が、BSテレ東にて7月8日より毎週水曜24時に放送することが決定。原作の表紙を再現したコラボビジュアル、実写ドラマ化を記念した碧依の書き下ろしイラストも公開された。【写真】原作・碧依ぺきが描く描き下ろしイラスト原作漫画『ドライな同期の溺愛癖』は、匂いで他人の心を読める特殊な能力を持つ読心女子と、クー