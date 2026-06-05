7月期のドラマ『告白−25年目の秘密−』（日本テレビ系／毎週土曜21時）がクランクインを迎え、主人公・雪村爽太役の松村北斗は「厚みがある作品を作れる」 、ヒロイン・野瀬麻里子役の岡崎紗絵は「考察しながら見てほしい」と、それぞれコメントを発表した。【写真】佐々木希・水野美紀・石黒賢、『告白−25年目の秘密−』出演決定本作は、純愛と狂気のはざまを描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・