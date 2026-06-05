木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第9話が4日に放送。慧（高杉真宙）が藤子（瀧本美織）にすべてを打ち明ける展開にさまざまな声が集まっている。【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第9話海で語り合うあゆみ（木南晴夏）＆慧（高杉真宙）慧は藤子に「婚約を解消させてほしい。こんな気持ちで藤子と結婚できない。本当にごめん」と伝え、自分とあゆみ（木南）