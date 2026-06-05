BE:FIRSTのメンバーが描いたイラストから誕生したキャラクター「Boom Boom Brothers」が、6月5日(金)午前6時5分にデビュー。「C-Sea」「Qubo」「K2」「Red Chicken Boy」「Jed」「Dabby」の個性あふれる6体がお披露目された。6体のキャラクターは、BE:FIRSTのメンバーそれぞれが描いたイラストをもとに誕生したオリジナルキャラクター。性格や持ち物、配色など、細部までメンバーのこだわりが詰め込まれ、それぞれが異なる個性や世