メ～テレ（名古屋テレビ） 6月5日午前5時54分ごろ、伊勢湾を震源とする最大震度2の地震が発生しました。 愛知県、三重県内では最大震度2の揺れが観測されています。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは20km。地震の規模を示すマグニチュード（M）は3.0と推定されます。 愛知県 【震度2】 知多市 【震度1】 名古屋瑞穂区 名古屋港区 名古屋南区 半田市 安城市 常滑市 東海