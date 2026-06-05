プロ野球選手のタレント妻が九州旅行の様子を公開した。オリックスの平沼翔太外野手の妻でタレントの森咲智美が５日までに自身のインスタグラムを更新。「湯布院＆福岡旅行ラストは美味（おい）しいグルメ満喫編です」と書き始め、屋台でラーメンを食べる様子や２人の子どもが遊ぶ様子の写真などをアップ。「福岡の夜といえば…やっぱり『屋台』は外せないーーーーずらりと赤提灯が並ぶあの独特な雰囲気に座る前からテンシ