モナキの初ラジオ番組『ラジオやで☆モナキやねん☆しらんけど』が、7月4日にスタートする。本番組は、TBSラジオで7月4日（土）5時5分より毎週15分のレギュラー放送。メンバーは、初めてラジオ番組を担当するにあたり、「ボクたちで大丈夫なのかな？」と小さな不安をのぞかせる一方で、「4人の掛け合いをしっかり届けたい」「土曜の朝、ボクたちの声で元気になってもらえたら」と、熱い意気込みも語っている。TBSラジオ『ラジオや