日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が５日に放送され、前週回をグループ活動のため欠席していた金曜パーソナリティーの「ＳｎｏｗＭａｎ」阿部亮平が生出演した。前週はスタジオ不在だったが、事前撮影された映像やロケで“出演”。総合司会の水卜麻美アナウンサーは「阿部さん、おかえりなさ〜い。グループ活動でお休みということでしたけれど、充実した時間は過ごせましたか？」と尋ねた。阿