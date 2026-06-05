数々の名曲を残し、2013年に亡くなった大滝詠一。今月に開催されるMUSIC AWARDS JAPAN 2026では、日本の音楽業界に多大な貢献をしたとして、トリビュート公演も行われる。【画像】萩原健太氏そんな大滝の仕事場に3日3晩泊まり込んで行われたロングインタビューを書籍化した『幸せな結末大滝詠一ができるまで』の著者、音楽評論家の萩原健太氏が、「文藝春秋」6月号に寄稿した。その冒頭を紹介します。◆◆◆車載オーディオ機