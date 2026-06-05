5月15日に佐藤愛子さんのご逝去の報道がされました。施設に入る直前に伺ったインタビューと、娘の響子さん、孫の桃子さんからみた「作家・佐藤愛子」のありのままの姿を収録した『ぼけていく私』の刊行記念イベントが、ご逝去の報道からちょうど1週間後の22日に紀伊國屋新宿本店にて行われました。亡くなったときの様子など、響子さん、桃子さんのお二人が語った対談をお届けします。（全2回の1回目／続きを読む）【写真】この記