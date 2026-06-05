NHKは4日、再来春（2028年度前期）に放送される第118作目連続テレビ小説の制作・主演発表会見を行い、タイトルは『ほんのモキチ』と発表した。主演は河合優実、脚本は宮藤官九郎が務める。「前回とは全く違うアプローチで」という宮藤が、『あまちゃん』とは違う、今作のポイントについて語った。【写真】華やかな笑顔で…発表会見に登場した河合優実本作では、歌人で医師の斎藤茂吉とその妻・輝子（河合）の“最も不仲な夫婦