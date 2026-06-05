中東情勢を踏まえた2026年度の補正予算案は参議院に送付されました。5日に成立する見通しです。補正予算案は4日、衆議院本会議で与党に加え国民民主・みらいなどの賛成多数で可決しました。5日に参院でも可決され、成立する見通しです。一方、4日の質疑では食料品の消費税減税も論点となりました。高市総理：臨時国会になるんでしょうか、次の国会でできるだけ早く税法の改正案を出したいと願っております。高市総理大臣は、秋の臨