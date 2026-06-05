〈昭和の日に亡くなった102歳の佐藤愛子が、最後に伝えたかったこと〉から続く『ぼけていく私』の刊行記念イベントが、5月15日の佐藤愛子さんご逝去の報道からちょうど1週間後の22日に紀伊國屋新宿本店にて行われました。愛子センセイが戒名に「憤怒」を入れることを思いついたり、盛大なラップ音で化けて出る条件などがあったお話など、娘の響子さんと孫の桃子さんによる対談の続きをお届けします。（全2回の2回目／はじめから読