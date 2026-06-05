きょう5日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜後11：17※関西ローカル）では、間寛平探偵が「祖母に200万円借りている芸人の孫」を調査する。【動画】「ええ」「無茶苦茶や」祖母に金銭要求…200万円借金している芸人を調査「祖母に200万円借りている芸人の孫」の依頼者は三重県の女性（51）。大阪で芸人として頑張っている依頼者の長男。ただ、芸人としては名も売れず、バイトに明け暮れる日々を送ってい