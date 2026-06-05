レバノンの親イラン武装組織ヒズボラの最高指導者は4日、イスラエルとレバノン政府が合意した停戦を拒否すると宣言しました。イラン側はレバノンでの戦闘停止がアメリカとの協議の条件としていて、交渉の行方は不透明感が増しています。イスラエルとレバノン政府は3日、停戦で合意しましたが、その条件にヒズボラの攻撃停止や、レバノン南部からの撤退が盛り込まれています。これを受けてヒズボラの最高指導者カセム師は4日、声明