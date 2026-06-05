タレント武井壮（53）が4日夜、Xを更新。“喧嘩”をやめるよう、呼びかけた。武井は「もうみんな喧嘩やめろや！笑」とだけつづった。具体的に名前や案件などには触れていないが、最近SNS上などで繰り広げられている著名人らの間でのバトルなどを念頭に記したと推察される。この投稿に対し「ほんま言うたってください！！笑」「まったくです笑」「みんなストレス溜まってますね笑」「Xとかいろいろな喧嘩が流れてくるけどこっちがイ