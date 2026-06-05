犬が『得意げな表情』を見せる心理 1.自慢したい 犬はお気に入りのおもちゃで遊んでいるとき得意げな表情をすることがあります。特に近くに年下の犬や同居犬がいるとこのような行動をとることが多いです。 まるで『良いでしょ』と自慢しているようです。良いものを手に入れると自慢したくなるのは人間と同じですね。 2.褒めてほしい 犬はトイレを済ませたあと飼い主の前に来て得意げな表情をすることがあります