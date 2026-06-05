頑張っているのに、なぜか伸びない。そんな感覚を抱いたことはないだろうか。本も読んでいるし、情報収集もしている。それでも、成果につながらない。成長している実感が持てない。そう感じている人は多い。では、どうすればいいのか。『会社から期待されている人の習慣115』の著者であり、815社・17万3000人の働き方を分析してきた越川慎司氏と、『仕事ができる人の頭のなか』の著者であり、累計195万部を突破したベストセラー作